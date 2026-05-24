Nell'ultima giornata di campionato, la partita tra Lecce e Genoa si decide con una vittoria del Lecce, che garantisce la salvezza matematica. La sfida si gioca al Via del Mare e vede in panchina l'allenatore del Lecce, mentre il tecnico del Genoa è l’amico dell’avversario. La vittoria del Lecce permette di evitare la retrocessione. La partita si conclude con un risultato positivo per i padroni di casa, che conquistano i punti necessari per mantenere la categoria.

Ultima giornata da brividi per i giallorossi al Via del Mare: matematica salvezza in caso di vittoria, altrimenti dipenderà anche da Cremonese-Como Si decide tutto all'ultima giornata, a meno che la classifica non determini uno spareggio tra Lecce e Cremonese per la permanenza in serie A. Di Francesco salvo matematicamente con la vittoria sull'amico De Rossi, con cui ha condiviso molti anni in campo con la maglia della Roma. Scopriamo pronostico e quote di Lecce-Genoa in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45. La vittoria contro il Genoa regalerebbe ai pugliesi la matematica certezza di rimanere nella massima categoria a prescindere dal risultato della Cremonese contro il Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce-Genoa, Di Francesco cerca il pass salvezza contro l'amico De Rossi: il pronostico

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