Lecce e Cremonese a pari punti in classifica chi retrocede in Serie B e come funziona lo spareggio

Lecce e Cremonese sono a pari punti in classifica. La squadra con più possibilità di evitare la retrocessione è il Lecce, grazie a diverse combinazioni di risultati favorevoli. La retrocessione in Serie B si determina in base alla posizione in classifica e agli scontri diretti. In caso di parità di punti tra le ultime squadre, si ricorre a uno spareggio per determinare quale retrocede. Lo spareggio si svolge in campo neutro e prevede tempi supplementari e rigori.

Il Lecce ha un piccolo vantaggio rispetto alla Cremonese quanto a combinazioni di risultati per la salvezza. In caso di pari punti a fine campionato si gioca uno spareggio in gare di andata e ritorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LECCE CREMONESE 2-1 GRANDISSIMO LECCE CREMONESE in SERIE B SAREBBE ....

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Lecce e Cremonese a pari punti in classifica, chi retrocede in Serie B e come funziona lo spareggioIl Lecce ha un piccolo vantaggio rispetto alla Cremonese quanto a combinazioni di risultati per la salvezza. In caso di pari punti a fine campionato si gioca uno spareggio in gare di andata e ritorno. fanpage.it

Torna #ilDomandone, uno spin-off del Sondaggione! E si parla ancora di corsa salvezza… Attenzione Chi va in #SerieB? 1. #Lecce 2. #Cremonese X. Sono indecisa/o. Si vota per 24 ore. Saranno conteggiati i voti espressi su tutti i miei social. #LecceGen x.com

Relegation battle is still on as both Lecce and Cremonese win their games reddit

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