Lecce e Cremonese a pari punti in classifica chi retrocede in Serie B e come funziona lo spareggio

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lecce e Cremonese sono a pari punti in classifica. La squadra con più possibilità di evitare la retrocessione è il Lecce, grazie a diverse combinazioni di risultati favorevoli. La retrocessione in Serie B si determina in base alla posizione in classifica e agli scontri diretti. In caso di parità di punti tra le ultime squadre, si ricorre a uno spareggio per determinare quale retrocede. Lo spareggio si svolge in campo neutro e prevede tempi supplementari e rigori.

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Il Lecce ha un piccolo vantaggio rispetto alla Cremonese quanto a combinazioni di risultati per la salvezza. In caso di pari punti a fine campionato si gioca uno spareggio in gare di andata e ritorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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