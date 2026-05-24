Una donna di Vigevano ha versato 35mila euro a falsi broker che promettevano un mutuo. Dopo aver raccolto il denaro, i truffatori sono scomparsi. La vittima aveva creduto alle promesse dei falsi intermediari e aveva affidato loro una somma considerevole. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, ma al momento i truffatori non sono stati ancora individuati. La vittima si trova ora senza i soldi e senza il mutuo promesso.

Erano riusciti a convincere una donna di Vigevano a versare loro denaro per ottenere un mutuo. Nell’arco di un anno i falsi broker le avevano spillato 35mila euro. Così la vittima, 47 anni, si era rivolta ai carabinieri di Vigevano che, dopo una complessa attività investigativa, hanno identificato e denunciato i tre soggetti che a vario titolo dovranno difendersi dalle accuse di esercizio abusivo della professione e truffa in concorso. I fatti risalgono all’ottobre 2023 quando la donna si era rivolta ai tre presunti consulenti finanziari con l’obiettivo di ottenere un mutuo per acquistare casa. Loro le aveva assicurato che non ci sarebbero... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le spillano un mare di denaro. Poi i finti broker spariscono

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