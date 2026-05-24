Clara e Sangiovanni hanno pubblicato un singolo intitolato “Le Ragazze”. La collaborazione tra i due artisti era stata anticipata da un indizio nel videoclip di “Primadonna”, dove appariva Sangiovanni in modo inaspettato. La canzone è stata resa disponibile sui principali servizi di streaming e sui canali ufficiali degli artisti. Non sono state comunicate altre informazioni riguardo alla data di uscita o ai dettagli del progetto.

MILANO – La collaborazione era stata suggerita con un primo indizio visivo nel videoclip di “Primadonna”, brano di Clara, in cui a sorpresa appariva Sangiovanni. Il videoclip di “Le Ragazze” (diretto da Marco Braia) si sviluppa e amplia questo immaginario: ambientato in Villa Patrizia a Magnago, immersa nella luce estiva, tra piscina e giardino, costruisce un’atmosfera spontanea e condivisa. Le ragazze sono al centro della scena, tra coreografie, momenti di complicità e dettagli visivi che restituiscono freschezza e spontaneità. In questo contesto si inserisce Sangiovanni, con una presenza più performativa che rompe l’equilibrio della scena e aggiunge dinamismo al racconto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Le Ragazze”, il singolo di Clara e Sangiovanni insieme

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Clara e Sangiovanni Il Ritorno con 'Le Ragazze'

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