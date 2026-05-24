le prime pagine di oggi

Le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile fine della guerra in Medio Oriente, la presentazione delle elezioni amministrative e la sfida di quattro squadre per qualificazione in Champions League I titoli di apertura della maggior parte dei giornali sono dedicati alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump che ha definito «vicino» l’accordo per la fine della guerra in Medio Oriente e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz. Sulle prime pagine di Repubblica e Corriere della Sera trova spazio anche la presentazione delle elezioni comunali in programma oggi e domani in quasi 750 comuni italiani tra cui il più importante è la città di Venezia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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