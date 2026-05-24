Le prime pagine di oggi
Oggi, tra le prime pagine, si trovano le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile fine della guerra in Medio Oriente. L’ex presidente ha commentato le recenti evoluzioni nel conflitto, suggerendo che si potrebbero raggiungere accordi di pace in tempi brevi. Le sue parole sono state riportate da fonti vicine alla sua cerchia, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.
Le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile fine della guerra in Medio Oriente, la presentazione delle elezioni amministrative e la sfida di quattro squadre per qualificazione in Champions League I titoli di apertura della maggior parte dei giornali sono dedicati alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump che ha definito «vicino» l’accordo per la fine della guerra in Medio Oriente e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz. Sulle prime pagine di Repubblica e Corriere della Sera trova spazio anche la presentazione delle elezioni comunali in programma oggi e domani in quasi 750 comuni italiani tra cui il più importante è la città di Venezia. 🔗 Leggi su Ilpost.it
RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
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