L’ultima grande domenica di Serie A inizia alle 15 con il calcio di inizio di Parma – Sassuolo e prosegue fino a tarda sera con la corsa Champions e la salvezza unite da Cremonese-Como, match che promette alta intensità nonostante la fine della stagione sia ormai a un passo. Milan, Juventus, Como e Roma si giocano due posti in Champions League in condizioni differenti: i rossoneri affrontano a San Siro un Cagliari già salvo, la Roma sarà ospite di un Verona già retrocesso, mentre Juventus e Como avranno più di qualche problema con i rispettivi avversari. Sulla carta il derby di Torino è la gara che spaventa di più, soprattutto perché i bianconeri dovrebbero far risultato sperando in contemporanei passi falsi praticamente di tutte le concorrenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: ultimo turno di Serie A, giorno di verdetti anche in Liga e Premier

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