Le partite di oggi | ultimo turno di Serie A giorno di verdetti anche in Liga e Premier
Stasera si giocano le ultime partite di Serie A, con le squadre che cercano di conquistare un posto in Champions League o di evitare la retrocessione. In Liga e Premier, si decidono ancora le posizioni finali della classifica. Le gare di oggi rappresentano l’ultima occasione per modificare le classifiche, con molte squadre impegnate in match decisivi per il loro destino stagionale.
L’ultima grande domenica di Serie A inizia alle 15 con il calcio di inizio di Parma – Sassuolo e prosegue fino a tarda sera con la corsa Champions e la salvezza unite da Cremonese-Como, match che promette alta intensità nonostante la fine della stagione sia ormai a un passo. Milan, Juventus, Como e Roma si giocano due posti in Champions League in condizioni differenti: i rossoneri affrontano a San Siro un Cagliari già salvo, la Roma sarà ospite di un Verona già retrocesso, mentre Juventus e Como avranno più di qualche problema con i rispettivi avversari. Sulla carta il derby di Torino è la gara che spaventa di più, soprattutto perché i bianconeri dovrebbero far risultato sperando in contemporanei passi falsi praticamente di tutte le concorrenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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