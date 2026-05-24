Le pagelle | positive le prove di Pollone e Sankare Leardini e Simioni non riescono a incidere Alipiev è il migliore per Tomassini giornata da dimenticare

Denegri ha concluso con 9 punti e 5 assist, contribuendo con una tripla che ha portato Rimini sul 43-51, prima che Redivo ribaltasse il risultato. Le prove di Pollone e Sankare sono state valutate positivamente, mentre Leardini e Simioni non sono riusciti a incidere. Alipiev si è distinto come il migliore in campo, mentre Tomassini ha avuto una giornata da dimenticare.

Denegri 5,5. Qualche fiammata e chiusura a 9 punti e 5 assist. È l’autore della tripla che lancia Rimini sul 43-51, poi Redivo gira il match. È chiaro che da lui e Marini dipenderanno i destini della Dole nelle prossime partite. Marini 6. Riemerge dalla serata storta di gara1 con una prestazione sufficiente, anche se lontana dalle sue possibilità. ‘Pier’ sarà fondamentale nelle due gare al Flaminio di martedì e giovedì. Leardini 5. Partita anonima in cui non riesce a fornire il solito contributo di energia e difesa. Nei 18’25’’ in cui resta in campo chiude a 0 con 02 al tiro, 3 rimbalzi e 2 assist. Alipiev 7. Subito due falli e pomeriggio friulano che comincia malissimo, ma poi si riprende, mostrando temperamento e capacità di reazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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The scorecards: Pollone and Sankare performed well. Leardini and Simioni failed to make an impact. Alipiev was the best player, while Tomassini had a day to forget.Denegri 5,5. A few flashes of brilliance, finishing with 9 points and 5 assists. He scored the three-pointer that put Rimini on ... sport.quotidiano.net