BARGNESI 7,5 Solito cecchino. Inizio in sordina, ma si accende quando serve: cinque minuti a tutta gli bastano per spaccare il match. JACKSON 7 A dispetto dell’età sembra che il dosaggio delle energie non gli giovi. Più gioca, più rende. D’ALESSANDRO 6,5 Suona la carica da buon capitano ed è più incisivo anche vicino a canestro. ACUNZO 6,5 Tende un po’ troppo a cercare la giocata, ma in difesa resta sempre concentrato. Dà lui il colpo di grazia a una Treviglio ridotta ai minimi termini. BEDIN 5,5 È lento sui cambi difensivi e sugli aiuti, domina a rimbalzo contro nessuno ma deve limare ancora tante imperfezioni. BURINI 6,5 Gioca finalmente una partita all’altezza del suo curriculum. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Jackson presente. Fattore Vedovato. Bargnesi guastatore. Passoni energetico

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Le pagelle. Anumba adesso è un fattoreNella partita, Fantinelli ha giocato 23 minuti e concluso con un punteggio di 6, senza segnare da due punti e realizzando due liberi su due tentativi.

Le pagelle. Manzari, la punizione è un assist. Megelaitis tonico e presenteNelle ultime partite, Manzari ha sfruttato una punizione per creare un assist, mentre Megelaitis si è mostrato attento e dinamico in campo.