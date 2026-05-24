Le pagelle Jackson presente Fattore Vedovato Bargnesi guastatore Passoni energetico
Un giocatore segna un gol decisivo nel primo tempo, contribuendo alla vittoria della squadra. Durante la partita, si nota un centrocampista che interrompe le azioni avversarie con interventi precisi, mentre un altro calciatore si distingue per la sua energia costante, supportando gli attacchi e recuperando palloni. La presenza di un difensore che si fa trovare sempre pronto si combina con un attaccante che si inserisce con rapidità in avanti.
BARGNESI 7,5 Solito cecchino. Inizio in sordina, ma si accende quando serve: cinque minuti a tutta gli bastano per spaccare il match. JACKSON 7 A dispetto dell’età sembra che il dosaggio delle energie non gli giovi. Più gioca, più rende. D’ALESSANDRO 6,5 Suona la carica da buon capitano ed è più incisivo anche vicino a canestro. ACUNZO 6,5 Tende un po’ troppo a cercare la giocata, ma in difesa resta sempre concentrato. Dà lui il colpo di grazia a una Treviglio ridotta ai minimi termini. BEDIN 5,5 È lento sui cambi difensivi e sugli aiuti, domina a rimbalzo contro nessuno ma deve limare ancora tante imperfezioni. BURINI 6,5 Gioca finalmente una partita all’altezza del suo curriculum. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Le pagelle. Anumba adesso è un fattoreNella partita, Fantinelli ha giocato 23 minuti e concluso con un punteggio di 6, senza segnare da due punti e realizzando due liberi su due tentativi.
Le pagelle. Manzari, la punizione è un assist. Megelaitis tonico e presenteNelle ultime partite, Manzari ha sfruttato una punizione per creare un assist, mentre Megelaitis si è mostrato attento e dinamico in campo.