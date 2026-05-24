Le pagelle di Turrini Antonelli è da 10 come Hamilton un baronetto mai così bello in Ferrari

Antonelli ottiene un 10 e lode dopo la quarta vittoria consecutiva, paragonata a quella di Hamilton e considerata tra le più brillanti in Ferrari. La prestazione del pilota viene definita da Turrini come eccezionale, elevando il suo livello di confronto con i grandi dell’automobilismo.

ANTONELLI 10 e lode. Quarta vittoria consecutiva, roba da giustificare l’accostamento ai grandissimi dell’automobilismo. Esemplare nel durissimo duello con Russell, poi formidabile quando a strada libera. Il sogno iridato. sta assumendo contorni sempre più nitidi. 73 anni dopo, Ciccio Ascari ha trovato finalmente un Erede. Bravissimo. HAMILTON 10. Mai così bravo da quando si è trasferito a Maranello. Il miglior baronetto in versione Ferrarista. Solido, aggressivo, determinato nell’attacco finale a Verstappen che vale il secondo posto. Miglior esito per lui vestito di rosso. Che stia per cominciare una nuova giovinezza? VERSTAPPEN 9. Avercene, di campioni così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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