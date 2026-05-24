Nel Museo nazionale etrusco di Chiusi sono esposte le opere di Frank Dituri, Mauro Manetti e Vasco Nasorri, create recentemente. Queste creazioni si confrontano con le testimonianze dell’arte etrusca, presenti nelle collezioni del museo. L’esposizione mette in relazione le opere contemporanee con i reperti archeologici, creando un dialogo tra passato e presente. L’allestimento si svolge all’interno delle sale dedicate alla civiltà etrusca.

Il Museo nazionale etrusco di Chiusi ospita un suggestivo incontro tra l’archeologia e l’arte contemporanea, presentando le opere di Frank Dituri, Mauro Manetti e Vasco Nasorri. Il progetto espositivo "mette in relazione tre linguaggi che, pur nella loro diversità, convergono verso una dimensione spirituale e materica, cercando di instaurare un colloquio profondo con i preziosi reperti del museo", si annuncia nella nota stampa. La mostra sarà visitabile al Museo nazionale etrusco di Chiusi da sabato 30 maggio fino al 31 agosto. Proprio sabato 30 è in programma l’inaugurazione alle 17, a ingresso libero. La mostra sarà poi visitabile negli orari di apertura del museo, compresa nell’ordinario biglietto di ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le opere d’arte contemporanee incontrano le testimonianze etrusche

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