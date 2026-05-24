Le nuove scoperte musicali della settimana – #55
Durante la settimana 55 di maggio 2026, lo staff di Atom Heart Magazine ha segnalato nuove scoperte musicali. Sono stati pubblicati diversi brani e album di artisti emergenti e affermati, senza dettagli specifici sui titoli o generi. La selezione comprende tracce che sono state ritenute interessanti e che hanno attirato l’attenzione nel panorama musicale attuale. La pubblicazione si concentra su novità e release recenti, aggiornando i lettori sulle ultime tendenze musicali.
Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 55 (Maggio 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #55 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #55 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Unknown Official Artist – Foster Wallace. Phil Andrew – Think of Me. Lysa Noir – VANILLA ICE. Voguemc – Piante e Dosi. Barney Gombo, Love Ghost – Mátame Suavemente. Wicked June – Factory Saint. SPIDERGA 23 – caffèamaro. NIHLNØTHING – ocean. Maldimarte – Frange. Cornelius – Chaste Velvet. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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Nel frattempo i Volontr? hanno fatto un’intervista con i compagni di Radio Onda Rossa 87.9 per Le faremo sapere il programma dedicato alle nuove scoperte musicali. Se volete saperne di più cliccate sul link. Grazie a Radio Ondarossa, fieramente indipend facebook
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