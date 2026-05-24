A Modena sono state diffuse immagini che ricordano la strage di Nizza. Una politica ha commentato dicendo che, in questi casi, è difficile non pensare all’attentato avvenuto alcuni anni fa. La stessa ha aggiunto che, a sinistra, ci sono stati tentativi di giustificare la strage di Nizza. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico.

«Ogni volta che si verifica questo tipo di attacco è difficile per noi non pensare al terribile attentato islamista di Nizza». Le immagini di Modena, con un’auto lanciata contro la folla, hanno riportato alla memoria di Marion Maréchal, eurodeputata francese di Reconquête-Ecr, il ricordo della strage che il 14 luglio 2016 causò 86 morti e oltre 450 feriti. Onorevole, cosa le resta in mente di quei drammatici momenti? «All’epoca ero consigliera regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e, nelle ore successive, ero al fianco dei nizzardi per condividere non solo il loro dolore, ma anche la loro rabbia. Non dimenticherò mai quella donna che mi stringeva a sé, in lacrime, perché sua figlia era morta, travolta da quel camion». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Le immagini di Modena fanno pensare alla strage di Nizza. A sinistra ci fu chi tentò di giustificarla». Parla Marion Maréchal

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