Cresce l’attesa per il ritorno live di Tiziano Ferro che, sulla scia della pubblicazione dell’ultimo disco di inediti “Sono un grande”, torna negli stadi italiani. Tra le tappe immancabile lo Stadio San Siro di Milano. Le Iene, Tiziano Ferro e il ritorno live a San Siro. A due settimane dal ritorno live allo Stadio San Siro, Tiziano Ferro si è raccontato all’inviato Wad de Le Iene. Non solo, per l’occasione la Iena ci ha porta dietro le quinte del tour per scoprire come nasce uno spettacolo capace di unire 60 mila persone in un’unica grande emozione. Un dietro le quinte che richiede più di un anno di lavoro. Tra confidenze e retroscena, è lo stesso Tiziano a raccontare le paure, l’adrenalina e i piccoli segreti che lo accompagnano tutte le volte che torna a salire sul palco. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Le Iene, Tiziano Ferro torna in tour a San Siro: le emozioni della vigilia | Video Mediaset

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Tiziano Ferro: guarda il live del suo RDS Showcase

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