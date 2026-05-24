Le Iene stasera su Italia 1 | Garlasco inchieste ospiti e anticipazioni del 24 maggio

Da movieplayer.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, con approfondimenti su Garlasco e il caso della ricina trovata in un pacco. Tra gli ospiti ci sono anche Tiziano Ferro e Pierina Paganelli, insieme a servizi su grandi interviste e casi di cronaca. La puntata si concentrerà su inchieste e storie di attualità, offrendo approfondimenti sui temi di giornata.

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Nuova puntata de Le Iene tra grandi interviste e casi di cronaca: Tiziano Ferro, Pierina Paganelli, Garlasco e il giallo della ricina al centro della serata su Italia 1. Nuovo appuntamento questa sera su Italia 1 con Le Iene, tra inchieste, interviste esclusive e storie che mescolano cronaca e spettacolo. In studio Veronica Gentili e Max Angioni accompagnano una puntata ricca di contenuti: dal racconto di Tiziano Ferro prima del concerto a San Siro, fino ai casi di Pierina Paganelli, Garlasco e il giallo della ricina. Spazio anche a storie di coraggio e momenti più intimi con protagonisti della musica e dello spettacolo. Tiziano Ferro si racconta prima del concerto a San Siro Protagonista della serata sarà Tiziano Ferro nel servizio di Wad firmato da Riccardo Spagnoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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