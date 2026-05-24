Le iene stasera in tv una nuova puntata | le anticipazioni e gli ospiti
Musica, grandi inchieste e casi di cronaca ancora avvolti dai dubbi: “Le iene” chiude la stagione con una puntata ricca di servizi destinati a far discutere. L’ultimo appuntamento dell’anno con il programma di Italia 1, condotto da Veronica Gentili insieme a Max Angioni, lancia approfondimenti e. 🔗 Leggi su Today.it
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Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospitiStasera, mercoledì 8 aprile, torna su Italia 1 il programma televisivo “Le Iene”, in onda a partire dalle 21.
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