Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene Show, condotto da Veronica Gentili. La trasmissione prevede servizi, scherzi, interviste e approfondimenti su vari temi d’attualità. La puntata include anche anticipazioni sui servizi previsti e momenti di intrattenimento. La programmazione si ripete ogni mercoledì sera, offrendo un mix di inchieste e divertimento.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 24 maggio. Questa sera, mercoledì 24 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 24 maggio. Anticipazioni. Nella puntata di oggi, domenica 24 maggio 2026, Le Iene Show propongono un inedito Tiziano Ferro, protagonista di un lungo faccia a faccia con Wad nel servizio di Riccardo Spagnoli: a pochi giorni dal ritorno negli stadi e dall’attesissimo concerto a San Siro, il cantante apre le porte del backstage del suo tour, mostrando tutto ciò che normalmente resta lontano dagli occhi del pubblico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 24 maggio 2026

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