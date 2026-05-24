Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese
Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese sono state comunicate, con le scelte di allenatori e giocatori confermate per l’ultima giornata di campionato. La partita si gioca al Maradona e rappresenta l’atto conclusivo della stagione. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con le formazioni ufficiali, che sono state annunciate prima del calcio d’inizio.
Napoli e Udinese si affrontano al Maradona per l’ultima di campionato. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. All. Conte UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic Napoli, stagione fallimentare? I fallimenti sono altri! Ora aspettatevi un’estate all’insegna di false “bombe di mercato”! Marotta stuzzica ADL: “La clausola non la metterò mai. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Formazioni Udinese Napoli - Giornata 15 Serie A 2025 - 26
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