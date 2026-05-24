Notizia in breve

Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese sono state comunicate, con le scelte di allenatori e giocatori confermate per l’ultima giornata di campionato. La partita si gioca al Maradona e rappresenta l’atto conclusivo della stagione. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con le formazioni ufficiali, che sono state annunciate prima del calcio d’inizio.