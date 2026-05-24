Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese

Da forzazzurri.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese sono state comunicate, con le scelte di allenatori e giocatori confermate per l’ultima giornata di campionato. La partita si gioca al Maradona e rappresenta l’atto conclusivo della stagione. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con le formazioni ufficiali, che sono state annunciate prima del calcio d’inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Napoli e Udinese si affrontano al Maradona per l’ultima di campionato. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. All. Conte UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic Napoli, stagione fallimentare? I fallimenti sono altri! Ora aspettatevi un’estate all’insegna di false “bombe di mercato”! Marotta stuzzica ADL: “La clausola non la metterò mai. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

le formazioni ufficiali di napoli udinese
© Forzazzurri.net - Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Formazioni Udinese Napoli - Giornata 15 Serie A 2025 - 26

Video Formazioni Udinese Napoli - Giornata 15 Serie A 2025 - 26

Notizie e thread social correlati

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Conte sorprende tutti!Le formazioni ufficiali di Napoli e Udinese sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio al Maradona.

Leggi anche: Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: De Bruyne ancora in panchina. Elmas dal 1?

Temi più discussi: Napoli-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A; Serie A, le formazioni ufficiali di oggi: si parte con la sfida tra Parma e Sassuolo; Formazioni ufficiali Udinese-Cremonese, chi gioca? Le ultime su Vardy e sul sostituto di Ehizibue.

napoli udinese le formazioni ufficiali diSERIE A - Napoli-Udinese, ecco le formazioni ufficiali del matchNAPOLI - Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese, match valido per la 38esima e ultima giornata della Serie A in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di ... napolimagazine.com

napoli udinese le formazioni ufficiali diNapoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Meret fra i pali, Runjaic si affida a DavisUltima di campionato per Napoli e Udinese, queste le formazioni ufficiali di Conte e Runjaic: Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Al ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web