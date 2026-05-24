Per la partita contro il Cagliari, l’allenatore ha deciso di schierare Ricci e Jashari in mediana, con Nkunku che sarà affiancato da Gimenez in attacco. La vittoria ottenuta in trasferta contro il Genoa ha migliorato le possibilità di qualificazione in Champions League.

Milano, 24 maggio 2026 - La sofferta vittoria per 2-1 in casa del Genoa ha schiarito il cielo in casa del Milan che adesso deve compiere l’ultimo sforzo per centrare l’obiettivo stagionale della conquista di un posto nella prossima Champions League. Per arrivare al traguardo ed essere sicuri di rientrare in Europa dalla porta principale - evitando i possibili tranelli di un arrivo a pari punti di più squadre - i rossoneri dovranno giocoforza battere il Cagliari (ormai già salvo aritmeticamente) nel match in programma questa sera alle 20.45 (la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN) tra le mura amiche di San Siro: “Il ritmo che abbiamo avuto in questo 2026 - ha spiegato il tecnico rossonero Massimiliano Allegri nell’ultima conferenza pre-partita della stagione -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le formazioni di Milan-Cagliari: Allegri sceglie Ricci e Jashari in mediana, Nkunku al fianco di Gimenez

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