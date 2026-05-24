Le elezioni la Giostra e il pagellone dell' Arezzo nei dossier di questa settimana

Da arezzonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli elettori di Arezzo sono chiamati a votare oggi e domani per scegliere il nuovo sindaco. La settimana si è aperta con un confronto tra i candidati organizzato da una testata locale, che ha portato la politica al centro dell’attenzione. La campagna elettorale si è concentrata sui temi locali, con incontri pubblici e dibattiti. I risultati delle urne saranno comunicati nelle prossime ore.

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Una settimana proiettata verso le urne. Oggi e domani gli aretini voteranno per eleggere il loro sindaco e durante la settimana - iniziata con il confronto tra candidati organizzato da Arezzo Notizie - la pagina politica è stata in primo piano. Anche attraverso i dossier. Il programma elettorale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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La settimana di Dossier, il dietro le quinte nei comuni etnei al voto e le agenzie per trovare una moglie dell'EstA un mese dalle elezioni nei nove comuni catanesi, i giornalisti hanno osservato scontri e iniziative legate alla campagna elettorale.

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