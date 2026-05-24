Il percorso prevede due tappe e una festa in Lombardia, con un ritorno a Milano pensato per i velocisti. Successivamente, la corsa proseguirà da Cassano in direzione del Trentino. La fine dell’evento sembra già delineata, ma i dettagli delle tappe e della sceneggiatura non sono ancora definiti.

Se il finale sembra già scritto, canovaccio e sceneggiatura sono ancora tutti da mettere nero su bianco. Jonas Vingegaard, il danese “re pescatore“ (nel suo curriculum, prima degli allenamenti pomeridiani al vento, il lavoro con i genitori al mercato del pesce), salvo imprevedibili imprevisti alzerà il Trofeo completando la tripla corona – Tour, Giro, Vuelta –, ottavo nella storia a riuscirci. Ma il resto della top ten è ancora tutto da assegnare. Ogni crollo, crisi di fame, errore in curva, foratura o scivolata può costar cara: perché tra il ritardo di 2 minuti e 26 secondi della sorpresa portoghese Alfonso Eulalio, che comunque vada avrà indossato la maglia rosa più giorni di Vingegaard, e i 6 minuti e 13 secondi di ritardo dal suo capitano di Davide Piganzoli, tutto può accadere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le due tappe e la festa in Lombardia. Ritorno a Milano a misura di velocisti. Poi da Cassano si salirà in Trentino

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