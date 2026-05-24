Una ricerca ha evidenziato che le alghe presenti nel suolo potrebbero contribuire alla fertilità dei terreni agricoli. Gli studiosi hanno analizzato campioni di suolo, riscontrando che le alghe aumentano la disponibilità di nutrienti e migliorano la struttura del terreno. Lo studio suggerisce che l’uso di alghe potrebbe ridurre l’impiego di fertilizzanti chimici, favorendo pratiche agricole più sostenibili. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

Producono una serie di sostanze e hanno molti effetti benefici, ad esempio, sulla struttura e sulla fertilità del terreno - Le alghe del suolo potrebbero avere un ruolo in un’agricoltura più sostenibile? A questa domanda tenta di rispondere uno studio pilota delle Università di Göttingen e Kassel con il quale un gruppo di ricercatori ha voluto approfondire qual è il vero ruolo delle alghe che si trovano nello strato superficiale dei terreni agricoli. E, considerando che l’agricoltura intensiva rappresenta una minaccia per la biodiversità globale, quale potrebbe essere l’utilizzo delle alghe del suolo in agricoltura? La maggior parte di noi, quando si parla di alghe, pensa al mare, oppure alle acque dolci dei ruscelli o dei laghi dove crescono. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le alghe del suolo benefiche per la fertilità dei terreni – La ricerca

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