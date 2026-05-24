Durante la notte del Pride a New York, tra Harlem e SoHo, si sono verificati episodi di violenza che hanno portato a una denuncia. Sono state presentate accuse di percosse e sequestro di persona, con 64 domande ancora senza risposta. Tra le persone coinvolte, il cantante Mahmood è stato citato come possibile testimone. La vicenda si è conclusa con un'udienza in tribunale, dove sono state ascoltate le testimonianze.

Ma riavvolgiamo il nastro e proviamo a ricostruire i fatti. Siamo nel pieno del Pride Weekend di New York, la notte del 29 giugno 2024, quando Manhattan si muove tra afterparty e luci arcobaleno, Harlem resta lontana dalle code selezionate dei club del downtown. È qui che Patrick Cooper, Riccardo Tisci e Mahmood finiscono al “2 Sisters 4 Brothers”, un bar senza selezione all’ingresso, frequentato soprattutto dalla comunità afroamericana, dove gli shot costano pochi dollari e la musica fa ballare davvero. Come si evince dai social del locale, quella sera in consolle c’è Dj Double Jae, che alterna house anni Novanta, Beyoncé e soul. I tavoli spartani sono stretti e le pareti di mattoni a vista si alternano ad altre dipinte di rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le accuse contro Riccardo Tisci, la denuncia di Patrick Cooper e Mahmood testimone: dentro la notte del Pride di New York finita in tribunale

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Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York

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La pop star italiana Mahmood chiamato a testimoniare nel processo per violenza sessuale che coinvolge l'ex stilista di Givenchy e Burberry, Riccardo Tisci reddit

Una notte tra Harlem e SoHo, una causa con accuse che vanno dalle percosse al sequestro di persona, 64 domande ancora aperte e il nome di Mahmood finito al centro della vicenda come possibile testimone chiave. La ricostruzione del caso che coinvolge x.com

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