Le accuse contro Riccardo Tisci la denuncia di Patrick Cooper e Mahmood testimone | dentro la notte del Pride di New York finita in tribunale

Da vanityfair.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte del Pride a New York, tra Harlem e SoHo, si sono verificati episodi di violenza che hanno portato a una denuncia. Sono state presentate accuse di percosse e sequestro di persona, con 64 domande ancora senza risposta. Tra le persone coinvolte, il cantante Mahmood è stato citato come possibile testimone. La vicenda si è conclusa con un'udienza in tribunale, dove sono state ascoltate le testimonianze.

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Ma riavvolgiamo il nastro e proviamo a ricostruire i fatti. Siamo nel pieno del Pride Weekend di New York, la notte del 29 giugno 2024, quando Manhattan si muove tra afterparty e luci arcobaleno, Harlem resta lontana dalle code selezionate dei club del downtown. È qui che Patrick Cooper, Riccardo Tisci e Mahmood finiscono al “2 Sisters 4 Brothers”, un bar senza selezione all’ingresso, frequentato soprattutto dalla comunità afroamericana, dove gli shot costano pochi dollari e la musica fa ballare davvero. Come si evince dai social del locale, quella sera in consolle c’è Dj Double Jae, che alterna house anni Novanta, Beyoncé e soul. I tavoli spartani sono stretti e le pareti di mattoni a vista si alternano ad altre dipinte di rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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