LDA e AKA 7EVEN live alla Casa Della Musica di Napoli

LDA e AKA 7EVEN si esibiranno dal vivo nel loro ULTIMO BALLO TOUR. Dopo il successo del brano “Poesie Clandestine” certificato Oro e il singolo “Santa”, i due artisti suoneranno il 20 novembre alla Casa Della Musica di Napoli e il 23 novembre ai Magazzini Generali. La tournée prevede concerti in club italiani, continuando a promuovere le loro ultime produzioni musicali.

Dopo il successo di “Poesie Clandestine” (brano certificato ORO), e dopo aver fatto ballare tutti con il nuovo singolo “Santa”, LDA e AKA 7EVEN arrivano live nei club con il loro ULTIMO BALLO TOUR - Live Indoor: il 20 novembre alla Casa Della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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LDA, Aka 7even - Poesie Clandestine

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