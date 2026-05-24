Lazio seconda regione italiana per il gioco | 2,14 miliardi di euro e primato nelle scommesse sportive

Il Lazio è la seconda regione italiana per il gioco d'azzardo, con 2,14 miliardi di euro spesi nel 2025, e detiene il primato assoluto nazionale nelle ricerche online sulle scommesse sportive. È quanto emerge dall'Indice regionale del gioco (Irg) 2026, lo studio realizzato da Casinos.com che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Lazio seconda regione italiana per il gioco: 2,14 miliardi e primato nelle scommesse sportiveIl Lazio è secondo nell'Indice regionale del gioco 2026 di Casinos.com, con 2,14 miliardi spesi e il massimo punteggio nelle ricerche sulle scommesse sportive ... latinatoday.it

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