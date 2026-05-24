Dopo la fine della partita Lazio-Pisa, vinta dai biancocelesti, un giornalista ha criticato i media italiani, sostenendo che il presidente della Lazio viene trattato come un santo e che la situazione viene ignorata dalla stampa. Ha anche affermato che in Italia si pensa prima al proprio orticello e poi a tutto il resto. La critica si è concentrata sull’attenzione mediatica e sui favoritismi percepiti nei confronti di alcune figure.

Poco dopo la fina del match Lazio-Pisa (ultima giornata di campionato), vinto dai biancocelesti per 2-1, il giornalista di “Sportitalia“, Alfredo Pedullà, ha scritto un post sul suo profilo X, dove ha usato parole forti, che sono una critica diretta al modo in cui negli anni sarebbe stata raccontata, secondo lui, la gestione del presidente. L'articolo Lazio, Pedullà attacca i media: “Lotito trattato come un santo, situazione ignorata mediaticamente. In Italia prima il proprio orticello, poi la.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lazio, Ravezzani attacca: “Lotito che si lamenta dell’arbitro di Juve-Lazio è grottesco. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Oltre il proprio orticelloIn molte situazioni, un rapporto tra due parti può trasformarsi lentamente, senza che ci siano segnali evidenti.

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