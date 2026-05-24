L’avvocato gli imprenditori e le cene carbonare | quegli incontri segreti per un’altra Ternana

Da ternitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sera, un gruppo di imprenditori e un avvocato si trovava attorno a un tavolo con un menù chiamato “piano B” per rilanciare la squadra di calcio locale. Vicino a loro, alcune orecchie non invitate ascoltavano senza essere viste. L’incontro, descritto come “segreto”, si svolgeva in un locale frequentato abitualmente, lontano dai riflettori ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull’evento.

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Qualche sera fa, accanto al tavolo che aveva nel menù il “piano B” per far rinascere la Ternana calcio, c’erano delle orecchie indiscrete. E così, gli incontri “carbonari” sono diventati un po’ meno segreti. E anche se il condizionale è d’obbligo – perché le ricostruzioni che si sono susseguite. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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