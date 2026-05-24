L’avvocato gli imprenditori e le cene carbonare | quegli incontri segreti per un’altra Ternana

Una sera, un gruppo di imprenditori e un avvocato si trovava attorno a un tavolo con un menù chiamato “piano B” per rilanciare la squadra di calcio locale. Vicino a loro, alcune orecchie non invitate ascoltavano senza essere viste. L’incontro, descritto come “segreto”, si svolgeva in un locale frequentato abitualmente, lontano dai riflettori ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull’evento.

Qualche sera fa, accanto al tavolo che aveva nel menù il “piano B” per far rinascere la Ternana calcio, c’erano delle orecchie indiscrete. E così, gli incontri “carbonari” sono diventati un po’ meno segreti. E anche se il condizionale è d’obbligo – perché le ricostruzioni che si sono susseguite. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quegli incontri della premier per cucire sponde nel MediterraneoLa premier ha avuto incontri in diverse occasioni per rafforzare i legami tra i paesi del Mediterraneo.

Quattro imprenditori e Unicusano come sponsor, ecco il piano per salvare la TernanaNel pomeriggio si terrà l’asta fallimentare che deciderà il destino della Ternana calcio, con quattro imprenditori pronti a intervenire e Unicusano...

Temi più discussi: La Ternana è fallita, una città ‘divisa’ saluta la sua creatura sportiva; Un’altra Ternana, popolare, prova a rinascere dall’Eccellenza; Ecco 'La Ternana siamo noi': obiettivo Eccellenza con più sostenitori e imprenditori possibili; Fallimento Ternana, ultima chiamata: vendita deserta, resta in piedi solo la possibilità della trattativa diretta.

Ternana, nessuna nuova offerta al Tribunale fallimentareNon sono serviti neanche i tempi supplementari, con la seconda asta fallimentare decisa dal Tribunale e lo sforzo di calciatori e dipendenti di rinunciare a parte dei propri crediti e abbassare così i ... rainews.it

Ternana 1925, fine vicina. Dubbi sulla ripartenza in DAppare imminente l’addio alla gloriosa Ternana fondata nel 1925. A meno di clamorose novità sul filo di lana, l’asta telematica per la cessione del ramo sportivo in programma domani andrà deserta, com ... lanazione.it