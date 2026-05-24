Il mercato del lavoro ha raggiunto nuovi livelli record, con un aumento significativo dell’occupazione e dei salari. La premier ha dichiarato che si lavora per garantire un salario equo ai lavoratori. Nel frattempo, si guarda alle prossime sfide che potrebbero influenzare la vita quotidiana, senza specificare quali siano. La situazione rimane in evoluzione, mentre si continuano a monitorare i dati relativi all’occupazione e alle politiche salariali.

Un occhio al futuro e a quelle sfide che, a strettissimo giro, potrebbero cambiare la nostra quotidianità. La premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della giornata conclusiva della XVII edizione del Festival del Lavoro, parla di intelligenza artificiale e di come, sin da subito, potrà diventare una «risorsa straordinaria se sarà centrata sulla persona, mentre sarà un danno enorme se si limiterà a sostituire i lavoratori». La premier è convinta di come le nuove tecnologie saranno la sfida del prossimo futuro e ciò riguarderà ogni tipologia di mercato. Ecco perché esorta gli italiani a farsi trovare pronti. «In futuro - sottolinea - continueremo ad avere bisogno di operai, insegnanti, artigiani e medici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, raggiunti livelli record. Meloni rivendica il salario giusto

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