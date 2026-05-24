La Cassazione ha chiarito i criteri per la perdita della casa familiare in caso di separazione o divorzio. La decisione si basa sulla condizione del figlio maggiorenne e sulla sua capacità di mantenersi. Se un figlio riceve borse di studio, lavoretti o sostegni economici, può influire sulla permanenza nella casa condivisa. La sentenza specifica che la proprietà non viene automaticamente persa, ma valutata caso per caso.

Se si parla di separazioni e divorzi c’è una questione delicata e ricorrente: quando un figlio maggiorenne può dirsi davvero economicamente autosufficiente e, di conseguenza, quando può venire meno il diritto del genitore convivente a restare nella casa familiare? A questa domanda ha risposto la Cassazione con la sentenza 103012026, che assume speciale importanza ricordando che piccoli lavoretti retribuiti, magari accompagnati dal completamento del percorso universitario e da una borsa di studio, possono rappresentare indici concreti di autonomia economica della prole. Secondo la Suprema Corte, infatti, non serve necessariamente un contratto a tempo indeterminato per ritenere cessato il diritto all’assegnazione della casa coniugale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lavoretti, borse di studio e figli maggiorenni: la Cassazione spiega quando si perde la casa familiare

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