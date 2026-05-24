La tappa 15 del Giro d'Italia 2026 è stata neutralizzata ai -16 km, coinvolgendo gli uomini di classifica. La corsa si è conclusa con la vittoria di un velocista, lasciando delusi i favoriti per la volata finale. La neutralizzazione ha interrotto la corsa a pochi chilometri dall’arrivo, impedendo agli atleti di disputare la volata prevista. La tappa conclude la seconda settimana della corsa, con gli atleti che si preparano alla prossima fase.

Milano, 24 maggio 2026 - La tappa 15 chiude la seconda settimana del Giro d'Italia 2026 e, in teoria, dovrebbe farlo secondo una volata all'apparenza scritta con Paul Magnier e Jonathan Milan come uomini più attesi sulle strade di Milano. Invece succede ciò che nessuno avrebbe previsto: la strenua resistenza dei fuggitivi del mattino, Martin Marcellusi, Mattia Bais, Mirco Maestri e Fredrik Dversnes Lavik. È proprio quest'ultimo, norvegese tra tre italiani, a spuntarla in una volata ristretta tra i battistrada, tra i quali mastica amaro soprattutto Marcellusi: per non parlare del gruppo, forse stanco per le fatiche di ieri o forse più preoccupato a chiedere la neutralizzazione dei tempi (ottenuta al penultimo passaggio sul traguardo, addirittura a -16 km dall'arrivo nonostante non ci fossero grossi pericoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lavik vince a Milano, velocisti beffati al Giro. Tappa 15 neutralizzata ai -16 km per gli uomini di classifica

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