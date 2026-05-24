Fredrik Dversnes Lavik ha vinto la 15ª tappa del Giro d’Italia 2026, la Voghera-Milano di 157 chilometri, con una fuga partita da lontano e conclusa in volata. La corsa si è disputata interamente in Italia, con Lavik che ha conquistato il successo davanti ai suoi inseguitori. La maglia rosa è rimasta indossata dal corridore che guida la classifica generale.

MILANO (ITALPRESS) – Fredrik Dversnes Lavik vince in volata la 15esima tappa del Giro d'Italia 2026, la Voghera-Milano, di 157 chilometri, coronando una inattesa fuga da lontano. Niente arrivo di gruppo, il 29enne corridore norvegese ha beffato gli italiani Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Martin Marcellusi (Bardiani Csf) nella volata a quattro, sorpresi anche i velocisti che non sono riusciti a ricucire lo strappo. Quella odierna è stata frazione sostanzialmente piatta e segnata dalla fuga di giornata partita dopo pochi chilometri. Marcellusi, Lavik, Maestri e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) hanno dettato il ritmo in testa, ma non hanno mai guadagnato oltre i 2'30”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavik corona la fuga e vince a Milano, Vingegaard resta in rosa

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