Lavik beffa i velocisti con una fuga clamorosa fino a Milano | gli highlights del Giro
Nella 15ª tappa del Giro d’Italia, una fuga si è protratta fino a Milano, sorprendendo i velocisti che si aspettavano uno sprint finale. Il corridore ha mantenuto il vantaggio per gran parte della giornata, portando a termine una lunga fuga. La corsa si è conclusa con il vincitore che ha attraversato il traguardo davanti ai gruppetti di velocisti, che non sono riusciti a rientrare. La tappa ha visto un cambio di strategia rispetto alle previsioni iniziali.
Colpo di scena nella 15° tappa del Giro d’Italia: quella che sembrava una giornata perfetta per i velocisti si trasforma in un trionfo della fuga. Fredrik Lavik resiste insieme agli altri attaccanti e conquista la vittoria a Milano davanti a Maestri e Marcellusi, mandando completamente a vuoto i piani degli sprinter. Beffato anche Jonathan Milan, ancora senza successi in questo Giro. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altra beffa per i velocisti! | Reaction Tappa 15 Giro d'Italia 2026
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