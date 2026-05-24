Lavik beffa i velocisti con una fuga clamorosa fino a Milano | gli highlights del Giro

Notizia in breve

Nella 15ª tappa del Giro d’Italia, una fuga si è protratta fino a Milano, sorprendendo i velocisti che si aspettavano uno sprint finale. Il corridore ha mantenuto il vantaggio per gran parte della giornata, portando a termine una lunga fuga. La corsa si è conclusa con il vincitore che ha attraversato il traguardo davanti ai gruppetti di velocisti, che non sono riusciti a rientrare. La tappa ha visto un cambio di strategia rispetto alle previsioni iniziali.