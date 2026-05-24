Lavazza ha risposto alle critiche di Petrini, sottolineando che l’eccellenza nel caffè deve rimanere accessibile a tutti. La compagnia ha spiegato che garantire condizioni di lavoro e tutela ambientale comporta costi aggiuntivi, ma non intende aumentare i prezzi al consumo. La discussione si concentra su come mantenere la qualità etica senza trasformare il caffè in un prodotto di lusso esclusivo.

? Domande chiave Come può un caffè etico non diventare un lusso per pochi?. Quali costi reali comporta garantire la tutela dei lavoratori e della terra?. Perché la filosofia di Petrini guida oggi la strategia di Lavazza?. Come faranno le grandi industrie a democratizzare la produzione sostenibile?.? In Breve Incontro tra Giuseppe Lavazza e la giornalista Giada Lo Porto. Sfida tra costi della sostenibilità e prezzi per i consumatori. Impatto del modello Lavazza sulla democratizzazione della qualità gastronomica. Necessità di integrare tutela ambientale e benessere dei lavoratori nelle filiere. Il presidente della nota azienda del caffè Giuseppe Lavazza ha espresso oggi il suo pensiero sull’eredità lasciata dal fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, sottolineando come l’eccellenza debba restare un valore accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavazza su Petrini: l’eccellenza deve restare accessibile a tutti

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