L’auto sulla folla a Modena e il volto migliore dell’umanità

Alle 17 di sabato 16 maggio, una Citroen C3 ha investito i pedoni in viale Martiri della Libertà a Modena, raggiungendo una velocità di 100 kmh. L’auto ha attraversato la strada travolgendo diverse persone. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti o sul numero di vittime coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Mancano una manciata di minuti alle 17 di sabato 16 maggio quando un’auto, una Citroen C3, si lancia a 100 chilometri orari contro i pedoni in viale Martiri della Libertà, nel centro di Modena. La folle corsa si conclude violentemente contro la vetrina di un negozio. L’uomo scende dalla vettura, ha un coltello in mano, grida qualcosa, farnetica, viene fermato da un passante e da altre persone che sono nella via. A terra ci sono i feriti: sette, quattro sono in gravi condizioni. Viktoriya Prudka, infermiera ucraina, ha appena terminato il turno in ospedale. E a passeggio con la figlia ventenne quando sente le urla. Tutti fuggono nella sua direzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway – A Farewell to Arms Full Audiobook | Part 3 (Chapters 23–32)

Notizie e thread social correlati

Auto sulla folla a Modena, cosa rischia Salim El Koudri adesso: il punto dell'avvocato Giuseppe Di PaloSi prosegue con le indagini sul caso dell’auto che ha investito la folla a Modena, concentrandosi sullo stato mentale dell’uomo alla guida.

Auto sulla folla a Modena, "perché non si può parlare di terrorismo": il punto dell'avvocato Giuseppe Di PaloUn incidente con un'auto che ha investito diverse persone a Modena è stato oggetto di discussione legale.

Temi più discussi: Modena, l'auto lanciata sulla folla in via Emilia: Voleva uccidere tutti. Amputate le gambe a una donna; Auto sulla folla a Modena: Morivo. Non volevo fare male a nessuno; Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l'investitore; Auto falcia la folla in via Emilia, sette feriti. Fermato il conducente armato di coltello.

E' stata disposta l'osservazione psichica per Salim El Koudri, il 31enne che si è lanciato in auto sulla folla a Modena e che aveva seguito un percorso terapeutico. Jacopo Cecconi ha sentito Fabrizio Starace, ex direttore del dipartimento di Salute mentale x.com

Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore e cosa sappiamoClasse 1995, laureato in Economia. Sono le prime informazioni sull'uomo che nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, ha trovolto in auto diversi pedoni in zona Porta Bologna, nel centro di Modena, causando ... tg24.sky.it

Modena, auto sulla folla: passante eroe racconta come ha fermato l'investitoreÉ uno dei cittadini che, senza pensarci due volte, sono intervenuti per fermare l'uomo che alla guida di un'auto ha falciato la folla in centro a Modena ... notizie.it