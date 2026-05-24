Il 30 giugno, il Conservatorio di Benevento assegnerà a Sal Da Vinci una laurea honoris causa in canto pop. La decisione ha suscitato polemiche, ma il direttore dell’istituto ha difeso la scelta, affermando che il cantante ha contribuito alla diffusione della musica popolare. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle procedure accademiche.

Il prossimo 30 giugno il Conservatorio statale di Musica Nicola Sala di Benevento conferirà a Sal Da Vinci una laurea honoris causa in canto pop. Una decisione che ha immediatamente diviso l’opinione pubblica, trasformando quello che dovrebbe essere un normale riconoscimento accademico in un vero e proprio caso nazionale. Da un lato c’è chi celebra l’apertura di un’istituzione classica alla musica contemporanea, dall’altro chi vede in questa scelta un pericoloso cedimento ai gusti del grande pubblico, una deriva lontana dagli standard accademici tradizionali. La notizia ha fatto il giro dei social network in poche ore, catalizzando reazioni contrastanti e accendendo un dibattito che va oltre il semplice ambito musicale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Laurea honoris causa a Sal Da Vinci in canto pop: scoppia la polemica, ma il direttore del Conservatorio difende la scelta

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Laurea honoris causa a Sal Da Vinci, è polemica - La volta buona 20/05/2026

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