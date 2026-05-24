Al termine del Gran Premio del Canada, il pilota di Formula 1 ha espresso insoddisfazione, affermando che “qualcosa non va” e che desidera poter gareggiare in modo equo. Russell ha commentato la sua gara senza entrare in dettagli specifici, ma il tono della sua dichiarazione suggerisce una certa frustrazione. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni né sono stati segnalati incidenti o problemi tecnici durante la gara.

George Russell non ha certo voglia di sorridere al termine del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, il pilota inglese ha chiuso anzitempo la sua gara, ritirandosi per colpa di un problema tecnico alla sua Mercedes mentre stava procedendo con un meraviglioso duello con il compagno di scuderia Andrea Kimi Antonelli. Le due Frecce d’argento stavano disputando una corsa a parte, con un ritmo impossibile per tutti gli avversari, regalando emozioni incredibili tra sorpassi, contro-sorpassi, errori, toccate nel corpo a corpo e la voglia di primeggiare tra di loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’attacco velato di George Russell: “Qualcosa non va, vorrei solo giocarmi equamente le mie carte”

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