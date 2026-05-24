L’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno in Kosovo per Agrofood Business Forum

L’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno partecipa al Kosovo all’Agrofood Business Forum. L’obiettivo è promuovere le eccellenze agroalimentari italiane, con particolare attenzione a quelle campane. Durante l’evento si discutono nuove opportunità di mercato legate agli accordi commerciali tra Italia e Kosovo nei Balcani. La partecipazione mira a rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e il mercato kosovaro nel settore agroalimentare.

“Le eccellenze agroalimentari italiane ed in particolare quelle della Campania al centro di nuove opportunità derivanti da accordi commerciali tra Italia e Kosovo nei Balcani”. Racconta così, dalla città di Pristina, nei Balcani, il successo dell’evento dedicato all’internazionalizzazione dell’agroalimentare italiano “Italia-Kosovo: l’Agrofood Business Forum”, il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Salerno dell’Associazione Italiana Coltivatori, Donato Scaglione. All’evento organizzato da AIC con il patrocinio del Governo della Repubblica del Kosovo, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica del Kosovo in Italia e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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