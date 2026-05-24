Lascia 30mila euro al Comune | Aiutate i minori in difficoltà
Dopo la sua morte, una persona ha lasciato 30.000 euro al Comune per sostenere i minori in difficoltà. La somma sarà destinata a interventi e servizi per i giovani con fragilità che vivono nel paese. La donazione è stata comunicata ufficialmente alle autorità locali, che si occuperanno di utilizzare i fondi secondo le finalità indicate. Nessuna altra informazione sulle modalità di distribuzione o sui dettagli della donazione è stata resa nota.
Un gesto di grande generosità dopo la sua scomparsa, per aiutare i giovani con fragilità che vivono in paese. Accade a Fabbrico, dove all’apertura del testamento di una donna, dopo la sua scomparsa, si è scoperta una sostanziosa somma di trentamila euro vincolata al sostegno di minori con disagio economico e alimentare, che necessitano di assistenza da parte dell’ente pubblico locale. Nei giorni scorsi, attraverso una delibera di giunta, l’amministrazione comunale di Fabbrico ha approvato l’accoglimento della donazione. "Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento per il generoso legato testamentario recentemente destinato al Comune – dicono dal municipio – e finalizzato al sostegno dei minori che vivono situazioni di disagio economico e alimentare che necessitano di assistenza da parte del nostro ente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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