Lascia 30mila euro al Comune | Aiutate i minori in difficoltà

Notizia in breve

Dopo la sua morte, una persona ha lasciato 30.000 euro al Comune per sostenere i minori in difficoltà. La somma sarà destinata a interventi e servizi per i giovani con fragilità che vivono nel paese. La donazione è stata comunicata ufficialmente alle autorità locali, che si occuperanno di utilizzare i fondi secondo le finalità indicate. Nessuna altra informazione sulle modalità di distribuzione o sui dettagli della donazione è stata resa nota.