Gli studenti del liceo artistico Nervi Severini hanno incontrato il gioielliere Marco Gerbella nell’aula magna, nell’ambito di un progetto di formazione scuola-lavoro. Le classi di Arti figurative, pittura, scultura e mosaico hanno partecipato a lezioni dedicate all’arte orafa. L’iniziativa ha coinvolto le classi 3B, 3DE, 4D, 4E e 5B. L’obiettivo era offrire agli studenti un’esperienza pratica nel settore della gioielleria.

L’arte orafa entra nel liceo artistico Nervi Severini. Gli studenti di 3B, 3DE, 4D, 4E, 5B, degli indirizzi di Arti figurative, pittura, scultura, mosaico, hanno accolto in aula magna il gioielliere ravennate Marco Gerbella, per un’esperienza di ‘ Formazione Scuola-Lavoro ’. Gerbella, dopo essersi presentato agli studenti, ha raccontato il percorso che l’ha condotto nel mondo della gioielleria, mettendo in luce gli elementi ispiratori che hanno fatto di una passione una scelta di vita. Nei due incontri avuti con gli studenti del liceo, Gerbella è riuscito ad appassionarli, mostrando anche video del suo laboratorio, mentre crea un anello d’oro e mostra gli strumenti di lavoro uniti ad una tecnica artigianale che ha il sapore della tradizione antica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte orafa all’Artistico. Lezioni con Marco Gerbella

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