L’arte di vivere bene | a Bergamo una nuova clinica per la medicina preventiva

A Bergamo è stata inaugurata una nuova clinica dedicata alla medicina preventiva, specializzata in percorsi personalizzati e diagnostica. La struttura si trova in via Ronzoni e si concentra sulla promozione del benessere attraverso servizi su misura. La clinica offre esami diagnostici avanzati e programmi di prevenzione, con un approccio orientato a migliorare la qualità della vita dei pazienti. L'apertura si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla medicina preventiva e al benessere.

Cliniche di Medicina del Benessere apre in via Ronzoni: percorsi personalizzati, diagnostica avanzata e un’équipe multidisciplinare dedicata alla prevenzione Andare dal medico non solo quando qualcosa non va, ma prima. Prima che il sintomo diventi problema, prima che la stanchezza venga archiviata come normale, prima che i piccoli segnali del corpo si trasformino in limiti più difficili da recuperare. È da questo cambio di prospettiva che nasce Cliniche di Medicina del Benessere, nuova struttura sanitaria inaugurata ieri a Bergamo, in via Pietro Ronzoni 3, con un’impostazione centrata su prevenzione, longevità e percorsi personalizzati.Non... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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