L' arte della pizza non ha più segreti per gli studenti del San Benedetto

"Pizzeria contemporanea", è il titolo della lezione del percorso laboratoriale degli studenti del San Benedetto di Latina, nell’ambito delle attività finanziate dal Pnrr. Il laboratorio si è svolto presso la “Pizzeria Granesio” di Latina ed era rivolto agli studenti dell’indirizzo alberghiero.Il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Pâtisserie française : comment elle conquiert le monde entier - Documentaire Gastronomie - MG

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