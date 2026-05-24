L' arte della pizza non ha più segreti per gli studenti del San Benedetto

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Pizzeria contemporanea", è il titolo della lezione del percorso laboratoriale degli studenti del San Benedetto di Latina, nell’ambito delle attività finanziate dal Pnrr. Il laboratorio si è svolto presso la “Pizzeria Granesio” di Latina ed era rivolto agli studenti dell’indirizzo alberghiero.Il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pâtisserie française : comment elle conquiert le monde entier - Documentaire Gastronomie - MG

Video Pâtisserie française : comment elle conquiert le monde entier - Documentaire Gastronomie - MG

Notizie e thread social correlati

Le aziende incontrano gli studenti nel recruitment day al San Benedetto di LatinaIeri al San Benedetto Einaudi Mattei di Latina si è tenuta la quarta edizione del recruitment day, un evento dedicato agli studenti.

Al San Benedetto arriva la cena creata dagli studenti "Sapori di primavera"Al San Benedetto si tiene l’evento “Sapori di Primavera”, organizzato dagli studenti dell’istituto Einaudi Mattei.

Argomenti più discussi: Caserta, da Elementi arriva in sala Peppino il robot cameriere; Addio a Silvio Benedetto, il maestro dei murales tra Cinque Terre e Sicilia; Malapizza: l’Istituto Malatesta di Rimini celebra l’arte della pizza tra formazione e inclusione; Caserta, da Pizzeria Elementi arriva Peppino: il robot cameriere che aiuta il servizio in sala.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web