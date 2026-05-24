L' aria che tira la figura di palta del dem Scotto | Tu c' eri? No E allora

Da liberoquotidiano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Mi fate dire anche le parolacce». Alla fine, anche Licia Ronzulli sbotta. Ed è tutta colpa di David Parenzo e soprattutto Arturo Scotto. La senatrice di Forza Italia, ospite di L'aria che tira su La7, è protagonista di un vivace confronto con il deputato del Partito democratico, particolarmente incline alla polemica. Meglio se fine a se stessa. Al centro della discussione c’è la lettera che Giorgia Meloni ha inviato a Ursula Von der Leyen per chiedere che la Commissione Ue conceda deroghe al Patto di Stabilità anche sull’energia come già fatto con la difesa. «Con grande intelligenza, visione e concretezza Meloni scrive a Von der Leyen e dice: se si può fare per le armi si deve fare anche per l’energia, che non è solo famiglie ma anche ospedali», spiega Ronzulli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l aria che tira la figura di palta del dem scotto tu c eri no e allora
© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, la figura di palta del dem Scotto: "Tu c'eri? No. E allora..."
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L'aria che tira, Arturo Scotto attacca: "Fossi in Trump mi farei una domanda"Durante un intervento pubblico, Arturo Scotto ha criticato aspramente l’atteggiamento dell’ex presidente degli Stati Uniti, paragonando i due Trump,...

L'aria che tira, così Parenzo ha fatto crollare Ilaria Salis: "Allora oggi..."Durante una trasmissione televisiva, David Parenzo ha commentato la sconfitta del leader ungherese Viktor Orban alle elezioni politiche in Ungheria,...

Temi più discussi: Licia Ronzulli scatenata contro David Parenzo e Arturo Scotto: Oh cazzo! Posso parlare? Adesso mi fate dire anche le parolacce; L'aria che tira, Licia Ronzulli sbrocca: Caz***o!, Parenzo e Scotto muti | Libero Quotidiano.it; L'aria che tira, la figura di palta del dem Scotto: Tu c'eri? No. E allora... | Libero Quotidiano.it; Caz.. fatemi parlare: David Parenzo gelato in diretta.

scotto l aria che tiraLicia Ronzulli scatenata contro David Parenzo e Arturo Scotto: Oh cazzo! Posso parlare? Adesso mi fate dire anche le parolacceLicia Ronzulli (Forza Italia) scatenata contro David Parenzo e Arturo Scotto (PD): Posso parlare o parla solo lui che non sa neanche le cose? Lasci parlare me! Oh cazzo! Se un uomo urla va bene, se u ... la7.it

L’Aria che Tira, Parenzo a Ilaria Salis: Si sentirebbe più sicura a farsi giudicare in Ungheria?. La provocazione in direttaLa fine dell’era di Viktor Orbán riapre il dibattito sulla giustizia ungherese. E in studio a L’Aria che tira, David Parenzo decide di mettere subito alla prova Ilaria Salis con una domanda diretta. affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web