L' aria che tira la figura di palta del dem Scotto | Tu c' eri? No E allora

«Mi fate dire anche le parolacce». Alla fine, anche Licia Ronzulli sbotta. Ed è tutta colpa di David Parenzo e soprattutto Arturo Scotto. La senatrice di Forza Italia, ospite di L'aria che tira su La7, è protagonista di un vivace confronto con il deputato del Partito democratico, particolarmente incline alla polemica. Meglio se fine a se stessa. Al centro della discussione c’è la lettera che Giorgia Meloni ha inviato a Ursula Von der Leyen per chiedere che la Commissione Ue conceda deroghe al Patto di Stabilità anche sull’energia come già fatto con la difesa. «Con grande intelligenza, visione e concretezza Meloni scrive a Von der Leyen e dice: se si può fare per le armi si deve fare anche per l’energia, che non è solo famiglie ma anche ospedali», spiega Ronzulli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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