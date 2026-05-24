L’attaccante argentino ha deluso, senza incidere nel match. Castro ha mostrato pochi sprazzi di gioco, segnando una stagione in calo. La sua prestazione non ha contribuito alla vittoria della squadra. Nonostante le difficoltà, il giocatore mantiene la speranza di essere convocato per il Mondiale. La sua forma attuale non sembra convincere, ma l’obiettivo resta quello di tornare ai livelli migliori. La partita si è conclusa senza grandi emozioni, lasciando molti dubbi sulle reali condizioni dell’attacco.

Tiepido come un mate non finito e lasciato lì, senza più ritrovarne l’aroma e il sapore che merita. Un po’ come la seconda metà di stagione di Santi, spuntato e smarrito, fatta eccezione per qualche raro lampo: uno di questi da annotare nell’album dei dolci ricordi, il bolide piovuto sull’Olimpico nell’ottavo di coppa. Arrugginito ieri al Dall’Ara, quando di tre occasioni, nitide, due le spreca goffamente, mentre nella terza riesce a fare da apripista a Berna goleador, che chiude distante due lunghezze nella classifica cannonieri rossoblù, considerando tutte le competizioni. Nel dettaglio, la casella reti dell’argentino sulla bandiera a scacchi di fine maratona segna undici, di cui quattro nelle coppe e sette in campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’argentino non ha inciso. Castro, pochi lampi: stagione in calando. Ma spera nel Mondiale

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