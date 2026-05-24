L’appello Pronto soccorso da salvare

Voci indicano che il Pronto soccorso di Bazzano potrebbe chiudere o ridimensionarsi drasticamente. Il presidio di emergenza serve un’ampia area di residenti in collina e montagna. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle eventuali modifiche. La preoccupazione riguarda la capacità di garantire assistenza tempestiva a chi vive nelle zone più isolate. Al momento, non sono stati confermati piani concreti di chiusura o riduzione dei servizi.

Sento di nuovo voci sulla chiusura o drastico ridimensionamento del Pronto soccorso di Bazzano: ritengo che il presidio di urgenza a Bazzano sia utile per la salute di un’ampia fascia di residenti della collina e della montagna. I piccoli ospedali sono un valore che non va perso. Se la sanità regionale deve risparmiare spenda meglio le risorse, ma non chiuda i Pronto soccorso, visto che poi i Cau non danno i risultati sperati. Stefano Maccaferri Risponde Beppe Boni I cittadini di Bazzano e delle zone limitrofe salendo verso l’Appennino hanno buone, anzi ottime, ragioni per chiedere che il Pronto soccorso dell’ospedale locale rimanga aperto. I risparmi e le razionalizzazioni a volte sono necessari, ma un presidio che copra un’ampia zona come quella che sta intorno all’abitato di Bazzano e di altri comuni dell’area è molto utile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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