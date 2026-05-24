L' appello del sindaco Lagalla dopo le contestazioni | L' Albero Falcone non sia terreno di scontro
Dopo le contestazioni durante la commemorazione della strage di Capaci, il sindaco ha chiesto che l’Albero Falcone non diventi un luogo di divisione politica. Ha sottolineato che il monumento deve rimanere un simbolo di memoria condivisa, e ha invitato a mantenere il senso di unità nel ricordo della giornata. La richiesta arriva in risposta alle polemiche emerse durante l’evento commemorativo.
Lagalla difende l’Albero Falcone come luogo della memoria e non come spazio di scontro politico. Dopo le contestazioni di ieri, durante la commemorazione della strage di Capaci, il sindaco richiama il senso di unità che il 23 maggio dovrebbe essere comune. Sotto l’Albero alcuni manifestanti hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Strage di Capaci, commemorazione davanti l’albero, Maria Falcone ‘memoria non sia sterile’
L'incontro del sindaco con l'ambasciatore israeliano, le opposizioni: "Insoddisfacenti le risposte di Lagalla"Il giorno precedente, il sindaco ha risposto a un'interrogazione riguardante un incontro riservato con l’ambasciatore israeliano, cercando di fornire...
Temi più discussi: L'appello del sindaco Lagalla dopo le contestazioni: L'Albero Falcone non sia terreno di scontro; Castrovillari, piantumato all’interno del Palazzo di Giustizia l’Albero di Falcone; A Modena oltre 5 mila persone in piazza; Crotone ricorda Capaci: l’appello per i giovani e il risveglio delle coscienze.
Per il primo cittadino la commemorazione deve rimanere dei cittadini, dei giovani e delle famiglie: Non una sfilata, non un luogo da monopolizzare politicamente da una parte o dall’altra x.com
Il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci, morivano Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Trentatré anni dopo, la Giornata della legalità è ancora un appello alla consapevolezza — anche in Veneto, dove il fenomeno facebook
L'appello del sindaco Lagalla dopo le contestazioni: L’albero Falcone non sia terreno di scontroLagalla difende l’Albero Falcone come luogo della memoria e non come spazio di scontro politico. Dopo le contestazioni di ieri, durante la commemorazione della strage di Capaci, il sindaco di Palermo ... msn.com
A San Michele Mondovì piantata la talea dell'albero di FalconeLa piantumazione della talea dell’albero di Giovanni Falcone rappresenta infatti un simbolo nazionale di legalità, giustizia e memoria civile nella lotta contro le mafie, destinato a diventare un ... cuneodice.it