L' appello del sindaco Lagalla dopo le contestazioni | L' Albero Falcone non sia terreno di scontro

Notizia in breve

Dopo le contestazioni durante la commemorazione della strage di Capaci, il sindaco ha chiesto che l’Albero Falcone non diventi un luogo di divisione politica. Ha sottolineato che il monumento deve rimanere un simbolo di memoria condivisa, e ha invitato a mantenere il senso di unità nel ricordo della giornata. La richiesta arriva in risposta alle polemiche emerse durante l’evento commemorativo.