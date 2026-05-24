L’Anm si scorda delle vittime di Modena

L’Associazione nazionale magistrati ha emesso un comunicato di solidarietà nei confronti del legale di Salim El Koudri, senza menzionare le vittime dell’incidente a Modena. La nota si concentra esclusivamente sulla difesa dell’avvocato, lasciando senza commento le persone coinvolte, rimaste ferite nell’incidente. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle conseguenze per le vittime o alle responsabilità dell’accaduto.

L’Associazione nazionale magistrati fa un comunicato solidale con il legale di Salim El Koudri, non una parola sulle persone che costui ha travolto e ferito. Il diritto alla difesa è ovviamente sacrosanto, ma sembra che tutti si dimentichino del tema sicurezza. Solidarietà da parte dall’Anm-Associazione nazionale magistrati, della sottosezione di Modena e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna a Fausto Gianelli - il legale che assiste Salim El Koudri il trentunenne che, sabato scorso, ha investito diversi pedoni in centro a Modena - raggiunto da diversi attacchi sul Web. Non una parola sulle vittime e sulle famiglie della vittime. 🔗 Leggi su Laverita.info

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