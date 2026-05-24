L' anima dei circuiti e il senso del limite Diego Alverà e Luca Dal Monte incantano | Senna? Un mito più vivo che mai
Il racconto di Diego Alverà e Luca Dal Monte su Ayrton Senna ha incantato, sottolineando come il mito del pilota brasiliano sia ancora vivo. Le loro parole hanno evocato l’anima dei circuiti e il senso del limite, dimostrando che il rombo dei motori può essere ascoltato anche attraverso le pagine di un libro o il tono di una narrazione. La passione per Senna si percepisce forte, come se il suo spirito continuasse a respirare tra le righe.
Il rombo dei motori, a volte, non ha bisogno di pistoni e benzina per farsi sentire. Può bastare il fruscio di una pagina o il timbro di un racconto appassionato. È quanto accaduto giovedì sera a Forlimpopoli, dove lo Scuderia Ferrari Club locale, guidato dal presidente Filippo Ambrosini, ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
I segreti delle piste leggendarie: Diego Alverà e Luca Dal Monte ospiti del Ferrari Club di ForlimpopoliLo Scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli organizza un evento dedicato alla storia dell'automobilismo, con la partecipazione dello scrittore e...
Il cinema raccontato da Menarini: "Non è in crisi, è più vivo che mai"Il cinema di oggi si presenta come un settore in continua evoluzione, con trasformazioni evidenti rispetto al passato.