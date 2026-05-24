L' anima dei circuiti e il senso del limite Diego Alverà e Luca Dal Monte incantano | Senna? Un mito più vivo che mai

Notizia in breve

Il racconto di Diego Alverà e Luca Dal Monte su Ayrton Senna ha incantato, sottolineando come il mito del pilota brasiliano sia ancora vivo. Le loro parole hanno evocato l’anima dei circuiti e il senso del limite, dimostrando che il rombo dei motori può essere ascoltato anche attraverso le pagine di un libro o il tono di una narrazione. La passione per Senna si percepisce forte, come se il suo spirito continuasse a respirare tra le righe.