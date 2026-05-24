Lang ha criticato il sistema di gioco di Conte, definendolo incompatibile con le sue caratteristiche. Ha spiegato di non aver potuto esprimersi al meglio durante cinque giorni di allenamenti senza pallone. Inoltre, ha evidenziato come il sistema tattico adottato dal Napoli abbia limitato le sue capacità, impedendogli di contribuire attivamente alla squadra. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle modalità di gestione o sui risultati ottenuti.

? Domande chiave Come ha gestito Conte cinque giorni di allenamento senza pallone?. Perché il sistema tattico del Napoli ha bloccato le doti di Lang?. Chi ha sostenuto la decisione del giocatore di fuggire in Turchia?. Cosa farà il Napoli con il giocatore al termine del prestito?.? In Breve Lang ha segnato due reti e servito tre assist in 19 presenze con il Galatasaray.. Ronald Koeman ha sostenuto il trasferimento del giocatore verso il club di Istanbul.. Il calciatore ha affrontato cinque giorni consecutivi senza pallone durante gli allenamenti con Conte.. Il ritorno al Napoli è previsto per la prossima estate dopo il prestito turco.. Noa Lang ha rivelato dettagli inediti sul suo difficile soggiorno al Napoli, spiegando come il sistema tattico di Antonio Conte si sia rivelato totalmente incompatibile con le sue caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lang: ‘Il sistema di Conte era incompatibile con le mie doti

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