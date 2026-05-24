Noa Lang, attaccante di proprietà del Napoli, ha rilasciato un’intervista al magazine olandese Elf Voetbal. Ha affermato che l’ex allenatore aveva voluto portarlo in squadra, ma successivamente si è giocato con un sistema senza giocatori offensivi esterni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre motivazioni o cambi di strategia. La dichiarazione si concentra sulla sua esperienza con l’ex allenatore e sulla formazione adottata in squadra.

Noa Lang, ala di proprietà del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al magazine olandese Elf Voetbal di cui possiamo leggere un significativo estratto. Si può in qualche modo affermare che la sua stagione sia stata spezzata in due. Nata come grande scommessa tecnica del Napoli, finita come operazione di sopravvivenza personale al Galatasaray. Il dato complessivo dice già molto: tra Napoli e Turchia, Lang ha giocato tanto, ma ha inciso poco rispetto al nome, al costo e alle aspettative con cui era arrivato in Italia. Il Napoli lo aveva acquistato dal Psv nell’estate 2025 per una cifra importante, intorno ai 28 milioni. Invece la sua esperienza azzurra è durata appena sei mesi: 27 presenze complessive, un solo gol e due assist, prima del prestito al Galatasaray a gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang: “Conte mi ha voluto, poi però abbiamo giocato con un sistema senza esterni offensivi”

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