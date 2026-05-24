Una scrittrice ha pubblicato un nuovo romanzo in cui il protagonista è un anello che permette di distinguere tra realtà, immaginazione e virtualità. Nel libro, il personaggio principale utilizza l’anello come strumento di salvezza, capace di annullare incantesimi e illusioni. La narrazione si concentra su come questo oggetto, considerato un “anello debole”, possa avere un ruolo decisivo nel salvare vite. Il romanzo si presenta come un’opera unica nel suo genere.

C’è un’Angelica che sa da sempre cosa può fare un anello. Lo porti al dito e annulli ogni incantesimo, con il dono di discernere cosa è reale e cosa immaginario, virtuale. Lo nascondi in bocca e sparisci, e nessun mago, nessun paladino, può più raggiungerti. Quella era l’Angelica di Ariosto. Adesso ne arriva un’altra, in carne, ossa e talento. Angelica Grivel Serra, cagliaritana, classe 1999, laurea in filosofia, un passato da modella nelle foto di Giovanni Gastel. Per il suo secondo romanzo, dopo l’esordio Mondadori del 2020, ha scelto un anello che non protegge e non fa sparire nessuno. È l’anello debole, il punto in cui la catena cede. Il libro si apre in una stanza d’hospice, un pomeriggio terso di fine marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'anello debole che salva la vita: il ritorno di Angelica Grivel Serra con un romanzo unico

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