L' amministrazione Masci replica all' opposizione sulle inchieste giudiziarie | Fantapolitica e giustizialismo senza coerenza
Duro contrattacco da parte della maggioranza comunale di centrodestra del sindaco Masci all'opposizione in merito alla questione delle inchieste giudiziarie che stanno interessando l'ente ed alcuni esponenti dell'amministrazione comunale. Il centrodestra infatti parla di fantapolitica da parte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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